Лукашенко предложил народу «делать, что говорят» ради спокойной жизни

Президент Белорусси обратился к главам регионов, потребовав «встряхнуться» и завершить уборочную кампанию, если они «не хотят воевать». Граждане же страны должны «делать, что говорят», если они хотят «жить тихо и спокойно»

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь)

Белорусским чиновникам нужно «встряхнуться», если они не хотят «воевать с оружием», а всем остальным — «делать, что им говорят», если они хотят «жить спокойно», пригрозил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с участием представителей законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти, передает БелТА.

На совещании речь шла о завершении уборочной кампании. Лукашенко заявил, что кампания в стране завершится, когда «последний плуг уйдет с поля и вы поднимите зябь на 100%».

Сейчас власти Гомельской, Могилевской и Витебской областей, по словам Лукашенко, недорабатывают: «Я вижу, что у вас какая-то расслабуха на востоке наступает...». «Все, что мы должны вспахать в зиму — то, что называется зябью — вы это, пожалуйста, сделайте», — потребовал президент, обращаясь к руководителям регионов (цитаты по БелТА).

«Скажу кратко: не хотите воевать с оружием — боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю!» — призвал президент.

Еще одной темой совещания была подготовка к избирательной кампании 2024 года. Лукашенко считает, что при подготовке к следующим выборам надо информировать население «о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах», сообщает БелТА. Он уже поручил задачу «силовикам и другим», чтобы народ мог самостоятельно принимать решения.

«Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали — и вперед, делайте то, что я вам говорю», — сказал белорусский лидер. В противном случае, по его словам, придется «пройти через беду».

Также Лукашенко затронул в речи заморозку цен в стране. Здесь представители торговой сферы должны учитывать требования государства в своей работе. «Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда, заморозке цен не шло», — подчеркнул Лукашенко.

«Правила вот такие. Мы в убытки тебя не загоняем, потому что это нам во вред. Но если ты не понимаешь требования государства, парень, тогда нам не с тобой», — заявил президент Белоруссии.

Запрет на повышение цен в стране Лукашенко ввел 6 октября. По словам президента, он был вынужден принять такое решение, поскольку «цены сегодня запредельные». «Убедительно вас прошу принять до 20 октября постановление, которое обеспечит контроль за ценообразованием. И, самое главное, недопущение роста цен. Работа тяжелая и большая», — заявил Лукашенко.