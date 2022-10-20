Лукашенко предложил народу «делать, что говорят» ради спокойной жизни

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 16:00
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 16:18
Как россиянам компенсируют разрушенное при обстрелах жилье Недвижимость, 16:16
Белгородский губернатор сообщил о втором за день обстреле в области Политика, 16:13
Трасс объявила об отставке с поста премьера Британии. Спецэфир РБК Политика, 16:12
Британский биржевой индекс FTSE 100 и фунт упали на отставке Трасс Инвестиции, 16:06
Лукашенко предложил народу «делать, что говорят» ради спокойной жизни Политика, 16:05
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей Финансы, 16:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
Как перенести рабочие процессы в облако: четыре совета Pro, 16:03
Горелкин анонсировал внесение в Госдуму нового законопроекта о майнинге Крипто, 16:00
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 15:55
БКС Банк вслед за брокером приостановит переводы в валюте с 28 октября Инвестиции, 15:54
Премьер Израиля назвал частным мнением слова министра об оружии для Киева Политика, 15:54
Зеленский заявил, что Киев не заказывал теракт на Крымском мосту Политика, 15:46
Политика ,  
0 

Лукашенко предложил народу «делать, что говорят» ради спокойной жизни

Лукашенко заявил, что народ должен «делать, что говорят», если хочет «жить спокойно»
Президент Белорусси обратился к главам регионов, потребовав «встряхнуться» и завершить уборочную кампанию, если они «не хотят воевать». Граждане же страны должны «делать, что говорят», если они хотят «жить тихо и спокойно»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь)

Белорусским чиновникам нужно «встряхнуться», если они не хотят «воевать с оружием», а всем остальным — «делать, что им говорят», если они хотят «жить спокойно», пригрозил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с участием представителей законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти, передает БелТА.

На совещании речь шла о завершении уборочной кампании. Лукашенко заявил, что кампания в стране завершится, когда «последний плуг уйдет с поля и вы поднимите зябь на 100%».

Сейчас власти Гомельской, Могилевской и Витебской областей, по словам Лукашенко, недорабатывают: «Я вижу, что у вас какая-то расслабуха на востоке наступает...». «Все, что мы должны вспахать в зиму — то, что называется зябью — вы это, пожалуйста, сделайте», — потребовал президент, обращаясь к руководителям регионов (цитаты по БелТА).

«Скажу кратко: не хотите воевать с оружием — боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю!» — призвал президент.

Еще одной темой совещания была подготовка к избирательной кампании 2024 года. Лукашенко считает, что при подготовке к следующим выборам надо информировать население «о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах», сообщает БелТА. Он уже поручил задачу «силовикам и другим», чтобы народ мог самостоятельно принимать решения.

«Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали — и вперед, делайте то, что я вам говорю», — сказал белорусский лидер. В противном случае, по его словам, придется «пройти через беду».

Читайте на РБК Pro
Как изменился рынок труда в нефтегазовой отрасли за последний год — цифры Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии

Также Лукашенко затронул в речи заморозку цен в стране. Здесь представители торговой сферы должны учитывать требования государства в своей работе. «Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда, заморозке цен не шло», — подчеркнул Лукашенко.

«Правила вот такие. Мы в убытки тебя не загоняем, потому что это нам во вред. Но если ты не понимаешь требования государства, парень, тогда нам не с тобой», — заявил президент Белоруссии.

Запрет на повышение цен в стране Лукашенко ввел 6 октября. По словам президента, он был вынужден принять такое решение, поскольку «цены сегодня запредельные». «Убедительно вас прошу принять до 20 октября постановление, которое обеспечит контроль за ценообразованием. И, самое главное, недопущение роста цен. Работа тяжелая и большая», — заявил Лукашенко.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
Белоруссия Александр Лукашенко народ

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Белоруссия сообщила о прибытии в страну первых эшелонов российских войск
Политика
Лукашенко заявил о режиме повышенной опасности в Белоруссии
Политика
В Белоруссии ограничили цены на баяны и балалайки
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter