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Более 30 дел завели в Белоруссии после запрета Лукашенко на рост цен

В Белоруссии возбудили 34 уголовных дела из-за повышения цен, более 20 человек задержаны, передает государственный телеканал «Беларусь 1».

«По фактам необоснованного повышения цен к этому моменту возбуждено 34 уголовных дела, задержаны более 20 должностных лиц», — заявили в эфире телеканала (цитата по «РИА Новости»).

15 октября Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении 18 уголовных дел, связанных с необоснованным завышением цен. Были арестованы четыре человека. Сумма ущерба превысила 7 млн руб., уточнили в ведомстве.

С 6 октября в Белоруссии введен мораторий на повышение цен. Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые производят, ввозят и реализуют продукцию на белорусском рынке или оказывают на нем услуги, запрещается повышать цены. Речь идет как о продовольственных, так и о непродовольственных товарах. Также нельзя повышать цены за счет прекращения акций, отмены скидок и распродаж.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил такое решение тем, что цены на внутреннем рынке стали «запредельными» и «уперлись в потолок».

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