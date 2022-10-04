Варданян прокомментировал предложение стать госминистром Карабаха

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Миллиардер Рубен Варданян «взял время для консультаций и проработки» предложения стать государственным министром непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

Пост Варданяну предложил президент Нагорного Карабах Араик Арутюнян.

«Вопрос: что лучше для того дела, которое мы все пытаемся сделать, для того чтобы Арцах сохранил свою субъектность, чтобы не произошла очередная катастрофа, чтобы не были в очередной раз потеряны те места, где армяне жили тысячелетиями. И в этом смысле вопрос не [в том], хорошее это предложение или не хорошее предложение, а вопрос — помогает это процессу или не помогает. И если помогает, то это должна быть позиция не только президента, но и общества в целом», — объяснил бизнесмен.

Материал дополняется.