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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Полтавской, Запорожской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучали в Полтавской, Кировоградской и Запрожской областях, о взрывах пока не сообщалось
Фото: Юрий Рыльчук / Global Look Press
Фото: Юрий Рыльчук / Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Запорожской областях Украины, сообщают власти в телеграм-каналах. Подробностей не приводится.

Тревогу объявили и власти Киева. Жителей призывают проследовать в убежища.

Сирены тревоги в разных украинских регионах звучали каждый день с 10 октября. Тогда российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины, некоторые регионы остались без электричества, воды и связи.

Атака произошла после теракта на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Президент Владимир Путин предупредил, что Москва примет более жесткие меры при дальнейших попытках терактов на российской территории. После этого Минобороны еще не раз отчитывалось об ударах по военным и энергетическим украинским объектам.

14 октября Путин заявил, что необходимости в массированном ударе по Украине нет. По его словам, военные планировали ударить по 29 объектам: «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Воздушная тревога Украина
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