В ряде регионов Украины третий день подряд объявлена воздушная тревога

Фото: Алексей Чумаченко / Global Look Press

На Украине утром 12 октября в ряде регионов центральной и южной частей страны третий день подряд сработала воздушная тревога, об этом сообщают местные власти и СМИ.

Воздушная тревога объявлялась в:

Киеве,

Киевской,

Николаевской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Днепропетровской областях.

О поражении каких-либо объектов местные власти не сообщают.

В некоторых регионах страны воздушная и ракетная тревога объявлялась несколько раз за прошедшую ночь, в их числе Николаевская и Сумская области.

Утром 10 октября власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Днем российское Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. 11 октября основными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, порядка 30% от их общего числа пострадали, сообщал министр энергетики страны Герман Галущенко. Некоторые города, в том числе Львов, временно оставались без света.