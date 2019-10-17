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Белый дом счел допустимым позвать Путина в гольф-клуб Трампа на саммит G7
Вашингтон станет организатором следующего саммита «Большой семерки», мероприятие пройдет в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами, рассказали в Белом доме
Дональд Трамп (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Вопрос о приглашении президента России Владимира Путина на следующий саммит G7, организатором которого станут Соединенные Штаты, пока не решен, но Белый дом допускает, что приглашение последует. Об этом заявил в четверг на брифинге исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, передает Bloomberg.

На соответствующий вопрос журналиста Малвейни сказал, что Трамп может пригласить Путина, однако, уточнил он, этот вопрос еще не решен.

Местом проведение саммита, который пройдет 10–12 июня следующего года, станет гольф-клуб Трампа «Doral» в Майами, уточнил Малвейни. Он уточнил, что президент «не будет получать прибыль» и что «Doral» обойдется намного дешевле, чем альтернативные площадки. В прошлом месяце демократы в Палате представителей заявляли, что изучат планы Трампа по проведению G7 в своем гольф-клубе.

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Россию перестали приглашать на саммиты G7 (ранее с участием России формат носил название G8) после присоединения Крыма. Ранее сам Трамп говорил, что «безусловно» пригласил бы российского президента на следующую встречу лидеров «Большой семерки», однако усомнился, что Путин примет приглашение. В Кремле говорили, что поездка российского президента «на саммит ради саммита» — это не то, чем он обычно привык заниматься. Любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Белый дом, Владимир Путин, G7, Дональд Трамп
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