В Израиле заявили об отсутствии красных линий в конфликте с «Хезболлой»

Советник в офисе премьера Израиля назвал обострение столкновения между страной и «Хезболлой» выходом противостояния на новый уровень. Стороны обмениваются ударами после серии взрывов пейджеров и раций в Ливане

Тель-Авив перешел на новый уровень противостояния с ливанским движением «Хезболла», в котором прежние красные линии не действуют, заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

По его словам, лидеры «Хезболлы» не понимали последствий, к которым приведут непрерывные атаки Израиля.

«Больше нет прошлых красных линий и каждый террорист «Хезболлы» или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью и если не откажется от атак на Израиль, он может быть уничтожен», — написал Гендельман.

Обстановка на израильско-ливанской границе обострилась после того, как 17–18 сентября в различных частях Ливана, включая Бейрут, взорвались пейджеры, рации и другие портативные устройства, принадлежавшие членам «Хезболлы». Израиль официально не прокомментировал свою причастность, однако вскоре после этого израильский военно-политический кабинет правительства уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на принятие решений о боевых действиях против «Хезболлы», в том числе способных повлечь за собой полномасштабную войну. Галант также заявил о начале новой фазы войны.

20 сентября ЦАХАЛ заявила, что с территории Ливана выпустили около 140 ракет по нескольким районам Израиля. Позднее израильская армия сообщила о нанесении точечного удара по Бейруту. Al Jazeera сообщает, что дым поднимается над южным пригородом ливанской столицы Дахия, где, предположительно, расположены объекты шиитской группировки «Хезболла». Целью удара израильских военных был Ибрагим Акил — командующий операциями и один из ключевых лидеров группировки.