Эксперты описали версии подготовки Израилем теракта с пейджерами в Ливане
Израильская разведка «Моссад» имела возможность заменить партию пейджеров, предназначавшихся сторонникам «Хезболлы», для оснащения их взрывчаткой, но также возможно, что это произошло прямо при производстве, заявил в разговоре с РБК ветеран спецподразделения «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.
Версию подготовки теракта в Ливане с перехватом партии техники озвучивали источники Sky News Arabia. По их словам, израильская разведка перехватила устройства до того, как их доставили «Хезболле», и начинила взрывчаткой PETN (пентаэритриттетранитрат). Оснастив батареи пейджеров ею, «Моссад» увеличил их температуру, что привело к взрывам.
По словам Попова, выполнить подобный заказ могла любая спецслужба из стран, входящих в Совет Безопасности ООН, так как они обладают подходящими техническими возможностями и своей разветвленной структуры внешней разведки. В случае с пейджерами для «Хезболлы», если замена имела место, помощь могли оказать США, но «Моссад» мог работать и автономно, чтобы не ставить операцию под угрозу.
«Моссад» давно по «Хезболле» работает, давно имеет свою агентурную сеть, агентурная сеть — это не только на территории Ливана, Израиля, Ближнего Востока, но и по всему миру. И, соответственно, они отслеживали поставщиков. И приняли такое решение — осуществили замену той партии, которая была изготовлена», — отметил Попов.
По его словам, был возможен и другой вариант: изготовление пейджеров с взрывающейся «начинкой» непосредственно на производстве. По данным The New York Times, Израиль создал как минимум три подставных фирмы для производства пейджеров, одна из них — BAC Consulting из Венгрии. По факту устройства производили офицеры израильской разведки, сказали источники газеты.
Попов добавил, что свои особенности есть у предполагаемой взрывчатки — пентаэритриттетранитрата: его критическая масса меньше, чем у пластита, он может сдентонировать независимо от объема. Поэтому PETN можно было расположить в пейджерах так, чтобы «не нарушать внешнюю технологическую форму изготавливаемого аппарата». Эксперт добавил, что перед закупкой нескольких тысяч пейджеров служба безопасности «Хезболлы» должна была проверить устройства, в том числе разобрать их, заказав малую партию.
Генеральный директор частного охранного предприятия «АКМ-Секьюрити» Алексей Щедрин убежден, что внедрить взрывчатку в такое большое чисто устройств можно было только при промышленном, а не лабораторном производстве.
«Однозначно, это не только работа «Моссада», это привлечение подрядчиков в лице какого-то завода. Конечно, какое-то крупное производство этим занималось. Речь не идет о перехвате партии. Это я практически исключаю, потому что собрать без следов вскрытия, без следов изменения конструкции невозможно такое количество устройств», — полагает эксперт.
По мнению Щедрина, для внедрения взрывчатого вещества была изменена конструкция батареи устройств. Как гипотезу того, что привело к детонации, он описал искусственный нагрев аккумулятора. «Батарейку могли программным способом закоротить, произошло внутреннее короткое замыкание, она начала нагреваться и получилась детонация», — отметил он.
Эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов предположил, что операция планировалась «очень и очень давно», «очень тщательно, была крайне законспирирована». По данным источников ABC, ее готовили как минимум 15 лет.
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