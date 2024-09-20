ЦАХАЛ объявила о ликвидации командующего операциями «Хезболлы»

Незадолго до этого командующего операциями «Хезболлы» Ибрагима Акиля выписали из больницы в Бейруте после ранения при взрыве пейджера. Израиль нанес удар по Бейруту после того, как «Хезболла» выпустила ракеты по северу Израиля

Ибрагим Акиль (Фото: rewardsforjustice.net)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего военными операциями «Хезболлы» Ибрагима Акиля в результате удара по столице Ливана Бейруту, пишет The Times of Israel.

Акиль руководил военными операциями «Хезболлы», был исполняющим обязанности командира элитного подразделения в составе ливанской группировки «Радван» и руководил планом вторжения в Галилею на севере Израиля, сообщили в ЦАХАЛ. При ударе были также убиты другие высокопоставленные руководители «Хезболлы», заявили там.

США назначили награду в $7 млн за информацию о местонахождении Акиля. Там его считают причастным в том числе к нападению на казармы американских солдат в Бейруте в 1983 году.

Газета Haaretz со ссылкой на DPA пишет, что в пятницу, 20 сентября, командующего операциями «Хезболлы» выписали из больницы в Бейруте после ранения при взрыве пейджера.

17–18 сентября в различных частях Ливана, включая Бейрут, взорвались пейджеры, рации и другие портативные устройства, принадлежавшие членам «Хезболлы». Израиль официально не прокомментировал свою причастность, однако вскоре после этого израильский военно-политический кабинет правительства уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на принятие решений о боевых действиях против «Хезболлы», в том числе способных повлечь за собой полномасштабную войну. Галант также заявил о начале новой фазы войны.

Израиль нанес удар по Бейруту после того, как «Хезболла» выпустила ракеты по северу Израиля. Группировка заявила, что обстреляла северные районы 140 ракетами. Целью атаки ракетами «Катюша» было несколько израильских военных объектов вдоль границы, включая несколько баз ПВО, а также штаб израильской бронетанковой бригады, сказали в «Хезболле».