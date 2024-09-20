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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Ливане сообщили о гибели 12 человек при ударе Израиля по Бейруту

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В результате удара израильской армии по окраине Бейрута погибли 12 человек, среди жертв есть дети, сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава Ливана.

Количество раненых выросло до 66 человек, девять из них находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно о том, что погибли от восьми до десяти человек, в том числе три лидера подразделения «Радван».

Израиль заявил о гибели при ударе около десяти командиров «Хезболлы», в частности Ибрагима Акила — командующего операциями и одного из ключевых лидеров группировки, фактического командующего силами «Радвана».

Элитное подразделение «Радван» специализируется на операциях на территории Израиля.

Кадры последствий удара Израиля по Бейруту
Политика

20 сентября армия Израиля объявила о проведении точечного удара по Бейруту.

Целью удара израильских военных был Акил. Власти США ранее объявили награду в $7 млн за информацию о нем, поскольку, по данным Вашингтона, он был причастен к захвату заложников в Ливане, среди которых были американцы, и взрыву в посольстве США в Бейруте в 1980-х годах.
 

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Хезболла погибшие Бейрут Израиль Ливан
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