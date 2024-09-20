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Политика ,  
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Минюст исключил из списка иноагентов основателя проекта «Планерка»

Минюст исключил из списка иноагентов основателя проекта «Планерка» Литвинова
Александр Литвинов попал в реестр иноагентов 21 июля 2023 года, после чего объявил, что прекращает сотрудничество с «Планеркой»
Александр Литвинов
Александр Литвинов (Фото: as_litvinov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Минюст исключил из списка иноагентов основателя телеграм-канала «Планерка» Александра Литвинова, следует из реестра.

«Планерка» сообщила, что Литвинов уже не связан с каналом. «Но в истории нашего канала он остается человеком, который создал проект и успешно развил его до общеизвестного телеграм-канала», — отметили там. И поздравили его «с этим уникальным событием» — исключением из реестра.

Литвинов попал в реестр иноагентов 21 июля 2023 года. Минюст объяснил это тем, что тот распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

На следующий день Литвинов сообщил, что прекращает сотрудничество с «Планеркой».

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«Отныне я не имею отношения к контенту и управлению этим проектом», — написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Основатель телеграм-канала рассказал, что намерен сосредоточиться «на деятельности, не связанной с журналистикой и медиа», и что планировал это «уже давно». По его словам, уезжать из России он не планирует. «Законы соблюдаю», — добавил Литвинов.

Сам канал тогда отметил, что Минюст не предъявлял претензий к «Планерке» и не признавал иноагентом, а Литвинов «покинул проект и более не принимает участия в его деятельности».

«Планерка», являясь сообществом подписчиков в интернете, не имеет юридического лица, статуса СМИ и официальных работников. «Планерка» никогда не была и не будет отождествляться с личной позицией Александра Литвинова. Контент канала публикуют различные авторы и подписчики канала», — сообщил тогда канал. Там также сообщили, что отныне будут публиковать «контент, не содержащий в постах оценочных суждений и субъективных комментариев по общественно-политической тематике, вопросам развития медиаотрасли и творчеству отдельных изданий и авторов», чтобы «максимально поспособствовать адекватному разрешению ситуации» и минимизировать риски.

Последний раз Минюст обновлял список иноагентов 13 сентября. Тогда в него, в частности, были внесены «Собеседник-Медиа», юрлицо газеты «Собеседник», и новые названия попавших ранее в реестр телеграм-каналов Brief, «Brief Важное» и «Незыгарь» — «ЕЖ/дневник», «ЕЖ/главное» и «HZГ».

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