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Минюст признал иноагентами Козырева, экс-депутата Борового и «7х7»

Минюст признал иноагентами журналиста Козырева, бывшего депутат Борового и издание «7х7»
Реестр иноагентов спустя три недели без обновлений пополнился восемью новыми пунктами. В него попали журналисты Козырев и Литвинов, экс-депутат Боровой, экс-член ОП Суляндзига, издание «7х7» и три общественные организации
Михаил Козырев
Михаил Козырев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Минюст впервые за июль обновил реестр иноагентов, добавив в него четырех новых физлиц и четыре организации. Среди них — журналист, бывший продюсер «Нашего радио» и ведущий «Дождя» (признан иноагентом) Михаил Козырев и издание «7х7 — Горизонтальная Россия».

Козырев, утверждает Минюст, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, выступал против военной операции, против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, пропагандировал ЛГБТ-отношения.

«7х7» тоже принимал участие в распространении материалов иноагентов, «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации».

Также в реестре попали:

  • экс-депутат Госдумы Константин Боровой — за «распространение недостоверной информации о действиях органов власти», отождествление России «с террористической организацией», выступление против спецоперации и оправдание «террористических действий Украины»;
  • бывший член Общественной палаты Павел Суляндзига — за выступления «с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» России, распространение недостоверной информации о действиях органов власти и армии;
  • основатель телеграм-канала и паблика «ВКонтакте» «Планерка» Александр Литвинов — за распространение материалов иноагентов и недостоверной информации о действиях органов власти;
  • общественная организация «Омское гражданское объединение», занимающееся антикоррупционными расследованиями, общественными кампаниями в Омске, в том числе по вопросам экологии, — за распространение материалов иноагентов, недостоверной информации о действиях органов власти и армии;
  • инициативная группа «Центр Т», помогающая трансгендерным и небинарным людям, — за распространение материалов иноагентов и пропаганду ЛГБТ;
  • организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого» — за распространение недостоверной информации о действиях органов власти и армии, выступление против спецоперации и получение финансирования из иностранных источников.

Ведомство отметило, что Боровой, Козырев и Суляндзига проживают за пределами России.

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