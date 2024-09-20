Sydney Morning Herald узнала о скорой передаче Киеву списанных Abrams
Украина вскоре может получить списанные Австралией американские танки M1A1 Abrams, пишет Sydney Morning Herald.
По данным издания, правительство премьер-министра Энтони Албаниза работает с администрацией президента США Джо Байдена над планом отправки танков Киеву.
Речь идет о списанных в июле 59 танках M1A1 Abrams, которые никогда не использовались в боевых действиях и будут заменены более новыми моделями, уточняет издание. Они были приобретены за $550 млн в 2004 году.
Киев обратился к Канберре с просьбой передать танки. В этом году австралийское правительство уже отказалось предоставить Украине списанные вертолеты MRH-90 Taipan.
Бывший командующий австралийской армией Питер Лихи заявил, что «озадачен» тем, почему танки M1A1 не предложены Киеву. «Хотя мы их списываем, это очень хорошие танки, они должны быть в хорошем состоянии, к ним есть запчасти, и украинцы очень хотят их получить», — отметил экс-командующий (занимал пост в 2003–2008 годах).
Министр обороны страны Ричард Марлес в феврале заявлял, что поставка танков на Украину «не стоит на повестке дня», однако в августе он говорил, что Австралия обсуждает с Украиной «ряд возможностей». По словам источников Sydney Morning Herald в правительстве, Марлес изучает возможность отправки Abrams в соответствии с правилами американского оружейного экспорта.
«Если Австралия предоставит их [танки] Украине либо напрямую, либо косвенно через США, мы с радостью примем их и найдем им хорошее применение», — отметил украинский посол Украины Василий Мирошниченко. По его словам, Киев благодарен за военную помощь в размере $1,1 млрд, которую Канберра предоставила с начала военных действий. Дипломат при этом подчеркнул, что «все, о чем просит Украина, — это возможность использовать военную технику, в которой Австралия больше не нуждается».
Год назад Украина досрочно получила американские Abrams. Их количество не называлось. Всего, как ожидалось, Киеву должны передать 31 танк.
В Кремле заявляли, что Abrams «будут гореть так же, как и другие» танки. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении этих боевых машин.
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