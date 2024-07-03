Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного танка М1 Abrams

Танк М1 Abrams (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российские артиллеристы уничтожили очередной американский танк M1 Abrams на авдеевском направлении (ДНР), сообщили «РИА Новости» в Минобороны.

«Артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь», уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, выстрел по танку был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. «Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк ВСУ», — подчеркнули в военном ведомстве.

M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США в различных модификациях с 1980-х годов. Цена одной такой машины — порядка $10 млн. Вашингтон начал передавать их Киеву в 2023 году. Всего Украине предполагается поставить 31 M1 Abrams.

Москва осуждает военную помощь Киеву. О первом подбитом танке Abrams Минобороны России сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало об уничтожении машин этого типа. В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий один из подбитых «Абрамсов», его выставили на Поклонной горе в Москве.

За несколько недель до этого источники The Associated Press сообщили, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По данным агентства, отчасти причиной этому стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику.