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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Трамп заявил, что сделал все для евреев, а они голосуют «за врага»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Выборы президента США
Американские евреи голосуют за демократов, которые их «проклинают», заявил Трамп, добавив, что в случае его проигрыша на выборах Израилю грозит уничтожение. Харрис неоднократно выражала поддержку израильтянам в борьбе с ХАМАС
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «еврейский народ будет иметь непосредственное отношение» к его возможному поражению на выборах. Его заявление в ходе предвыборного мероприятия в Вашингтоне приводит The New York Times (NYT).

«Несмотря на все, что я сделал для Израиля, я получил всего 24% голосов [американских] евреев, — сказал он. — Со мной действительно обращались не очень хорошо, но это история моей жизни».

По его словам, члены Демократической партии «проклинают» американских евреев, а они «голосуют за врага». Это грозит уничтожением Израиля в случае поражения на выборах, считает Трамп. Республиканец добавил, что он должен получить «100% еврейских голосов» из-за своей политики в отношении Израиля.

По состоянию на конец 2022 года численность населения Соединенных Штатов составляла 333,2 млн человек. Евреи составляют чуть более 2% от общего количества жителей США и считаются одной из самых либеральных групп, на что Трамп неоднократно жаловался в ходе предвыборной гонки, пишет NYT.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии является Камала Харрис. Она неоднократно выражала поддержку Израилю в его противостоянии с палестинским движением ХАМАС. Вместе с тем она выступала за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта.

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Дональд Трамп и Камала Харрис
Трамп также поддерживал израильтян. Он называл войну с ХАМАС «борьбой между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью и между добром и злом».

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Израиль США Дональд Трамп евреи выборы президента США Республиканская партия Демократическая партия США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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