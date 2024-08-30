Харрис назвала способ закончить палестино-израильский конфликт

Для завершения палестино-израильского конфликта в целом необходимо выработать «двухгосударственное решение», при котором и Израиль, и палестинцы будут в безопасности, считает Харрис

Для завершения палестино-израильского конфликта необходимо выработать «двухгосударственное решение», заявила вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

Говоря о конфликте в секторе Газа она заявила, что «война должна закончиться».

«Нужно добиться заключения сделки [по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа]. Эта война должна закончиться», — сказала Харрис в интервью CNN со своим напарником по предвыборной гонке Тимом Уолцем.

Харрис добавила, что остается приверженной необходимости «работать над двухгосударственным решением» для разрешения палестино-израильского конфликта.

Такое решение подразумевает, что Израиль находится в безопасности в той же степени, что и палестинцы. Также последние должны сохранить право на самоопределение, считает Харрис.

Она подчеркнула, что готова поддерживать Израиль в случае избрания президентом США.

ХАМАС и Израиль ведут войну с октября 2023 года. Стороны уже договаривались о прекращении огня, в последние месяцы они ведут переговоры о новой сделке.

Посредниками на переговорах выступают США, Катар и Египет. 15 августа должен был состояться очередной раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников из плена ХАМАС. Палестинская группировка отказалась от участия, обвинив Израиль в выдвижении новых условий.

Позже Reuters узнал, что ХАМАС «был особенно обеспокоен» требованием Израиля о сохранении позиций войск в коридоре Нецарим и Филадельфийском коридоре.

Очередной раунд переговоров о прекращении огня состоялся 25 августа в Каире, однако он не принес результатов, поскольку все предложения посредников были отвергнуты, писало агентство со ссылкой на источники в службах безопасности Египта. Один из чиновников сообщил изданию, что переговоры должны были продолжиться в ближайшие дни.