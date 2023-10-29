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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Трамп назвал войну Израиля с ХАМАС битвой добра со злом

Экс-президент США Трамп назвал войну Израиля с ХАМАС битвой добра со злом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Война Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС — это не конфликт двух равных сторон, это битва добра и зла, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Конфликт между Израилем и ХАМАСом не является конфликтом между двумя равными сторонами. Это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью, и между добром и злом», — сказал Трамп в ходе выступления на конференции Республиканской еврейской коалиции (цитата по Newsmax).

Он подчеркнул, что «нельзя сравнивать группу, которая поклоняется смерти, с группой, которая дорожит жизнью и дорожит нацией». Трамп выразил соболезнования каждому израильтянину и американцу, которого затронули «варварские действия».

Экс-президент заявил, что полностью поддерживает израильтян в их «миссии по обеспечению того, чтобы ХАМАС был уничтожен». «Зверства» палестинской группировки будут «отомщены», уверен он.

Политик также раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена, заявив, что его «слабость» поставила мир на грань Третьей мировой войны. По его мнению, решив поставить в сектор Газа гуманитарную помощь на общую сумму в $100 млн, Трамп отдал деньги ХАМАС.

Трамп и ранее обвинял Байдена и его администрацию в поддержке атаки ХАМАС на Израиль. «К сожалению, доллары американских налогоплательщиков помогли финансировать эти атаки <...>. Мы заключили «Соглашения Авраама», принесшие так много мира на Ближний Восток, чтобы увидеть, как Байден смывает их такими темпами, которые невозможно представить», — сказал он 7 октября.

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Соглашения Авраама — серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами 2020—2021 годов. Их название отсылает к патриарху Аврааму, который считается духовным предком верующих всех авраамических религий, в том числе ислама, христианства и иудаизма. Они были заключены в период президентства Трампа.

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Дональд Трамп Израиль ХАМАС сектор Газа
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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