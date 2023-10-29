Трамп назвал войну Израиля с ХАМАС битвой добра со злом

Война Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС — это не конфликт двух равных сторон, это битва добра и зла, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Конфликт между Израилем и ХАМАСом не является конфликтом между двумя равными сторонами. Это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью, и между добром и злом», — сказал Трамп в ходе выступления на конференции Республиканской еврейской коалиции (цитата по Newsmax).

Он подчеркнул, что «нельзя сравнивать группу, которая поклоняется смерти, с группой, которая дорожит жизнью и дорожит нацией». Трамп выразил соболезнования каждому израильтянину и американцу, которого затронули «варварские действия».

Экс-президент заявил, что полностью поддерживает израильтян в их «миссии по обеспечению того, чтобы ХАМАС был уничтожен». «Зверства» палестинской группировки будут «отомщены», уверен он.

Политик также раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена, заявив, что его «слабость» поставила мир на грань Третьей мировой войны. По его мнению, решив поставить в сектор Газа гуманитарную помощь на общую сумму в $100 млн, Трамп отдал деньги ХАМАС.

Трамп и ранее обвинял Байдена и его администрацию в поддержке атаки ХАМАС на Израиль. «К сожалению, доллары американских налогоплательщиков помогли финансировать эти атаки <...>. Мы заключили «Соглашения Авраама», принесшие так много мира на Ближний Восток, чтобы увидеть, как Байден смывает их такими темпами, которые невозможно представить», — сказал он 7 октября.