Миллиардер Варданян ответил Пашиняну о целях «командировки» в Карабах

Пашинян спрашивал, почему бывший госминистр Карабаха Варданян отказался от гражданства России и с какой целью занимал этот пост. Он объяснил это «заботой о судьбе Арцаха и его народа»

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Находящийся в заключении в Азербайджане миллиардер и бывший госминистр Нагорного Карабаха (НКР, Арцах) Рубен Варданян заявил, что все его действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа». Таким образом он ответил на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе пресс-конференции 31 августа.

«Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? Кто ему посоветовал или поручил пойти на этот шаг? Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Нагорный Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями?» — говорил премьер (цитата по «Sputnik Армения»).

Варданян ответил, что «каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов своей жизни». Он указал, что эти вопросы Пашинян мог задать во время их последней встречи в ноябре 2022 года, а ранее он озвучивал ему три основных пункта, которых придерживался в рамках своей деятельности:

невмешательство в политику Армении;

реализация гуманитарной миссии вне зависимости от отношений с Ереваном;

судьба Нагорного Карабаха как единственное условие изменения этих подходов.

«События 2020 года и сохраняющиеся угрозы в отношении Арцаха стали для меня поворотным моментом, о чем я всегда заявлял открыто и последовательно. Начиная с этого времени все мои действия продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа», — заключил бывший госминистр.

Варданян — предприниматель и инвестор. Forbes оценивал его состояние по итогам 2021 года в $1 млрд, он был 116-м в рейтинге богатейших российских миллиардеров.

Во время боевых действий в НРК в 2020 году бизнесмен обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении конфликта. Осенью 2022-го он отказался от российского гражданства, уехал в Нагорный Карабах и возглавил там правительство. Варданян покинул этот пост в феврале 2023 года. Он остался жить в Степанкарте.

После военной операции Азербайджана в Карабахе, по итогам которой республика прекратила свое существование, предпринимателя задержали при попытке выехать в Армению. Ему вменили незаконное пересечение азербайджанской границы, финансирование терроризма, создание и участие в деятельности незаконных вооруженных формирований. Сейчас он находится под арестом.

В конце июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате и передаче Карабаха Азербайджану. Он уточнил, что к этой войне привела зависимость Еревана от Москвы, а теперь для установления стабильности требуется изменение политического курса. В российском МИДе эти обвинения отвергали. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала высказывания Григоряна оскорбительными и уничижительными по отношению к армянам.