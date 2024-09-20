Миллиардер Варданян ответил Пашиняну о целях «командировки» в Карабах
Находящийся в заключении в Азербайджане миллиардер и бывший госминистр Нагорного Карабаха (НКР, Арцах) Рубен Варданян заявил, что все его действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа». Таким образом он ответил на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе пресс-конференции 31 августа.
«Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? Кто ему посоветовал или поручил пойти на этот шаг? Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Нагорный Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями?» — говорил премьер (цитата по «Sputnik Армения»).
Варданян ответил, что «каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов своей жизни». Он указал, что эти вопросы Пашинян мог задать во время их последней встречи в ноябре 2022 года, а ранее он озвучивал ему три основных пункта, которых придерживался в рамках своей деятельности:
- невмешательство в политику Армении;
- реализация гуманитарной миссии вне зависимости от отношений с Ереваном;
- судьба Нагорного Карабаха как единственное условие изменения этих подходов.
«События 2020 года и сохраняющиеся угрозы в отношении Арцаха стали для меня поворотным моментом, о чем я всегда заявлял открыто и последовательно. Начиная с этого времени все мои действия продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа», — заключил бывший госминистр.
Во время боевых действий в НРК в 2020 году бизнесмен обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении конфликта. Осенью 2022-го он отказался от российского гражданства, уехал в Нагорный Карабах и возглавил там правительство. Варданян покинул этот пост в феврале 2023 года. Он остался жить в Степанкарте.
После военной операции Азербайджана в Карабахе, по итогам которой республика прекратила свое существование, предпринимателя задержали при попытке выехать в Армению. Ему вменили незаконное пересечение азербайджанской границы, финансирование терроризма, создание и участие в деятельности незаконных вооруженных формирований. Сейчас он находится под арестом.
В конце июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате и передаче Карабаха Азербайджану. Он уточнил, что к этой войне привела зависимость Еревана от Москвы, а теперь для установления стабильности требуется изменение политического курса. В российском МИДе эти обвинения отвергали. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала высказывания Григоряна оскорбительными и уничижительными по отношению к армянам.
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