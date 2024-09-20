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Политика ,  
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Миллиардер Варданян ответил Пашиняну о целях «командировки» в Карабах

Варданян объяснил работу в Нагорном Карабахе заботой о судьбе республики
Пашинян спрашивал, почему бывший госминистр Карабаха Варданян отказался от гражданства России и с какой целью занимал этот пост. Он объяснил это «заботой о судьбе Арцаха и его народа»
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Находящийся в заключении в Азербайджане миллиардер и бывший госминистр Нагорного Карабаха (НКР, Арцах) Рубен Варданян заявил, что все его действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа». Таким образом он ответил на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе пресс-конференции 31 августа.

«Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? Кто ему посоветовал или поручил пойти на этот шаг? Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Нагорный Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями?» — говорил премьер (цитата по «Sputnik Армения»). 

Варданян ответил, что «каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов своей жизни». Он указал, что эти вопросы Пашинян мог задать во время их последней встречи в ноябре 2022 года, а ранее он озвучивал ему три основных пункта, которых придерживался в рамках своей деятельности:

  • невмешательство в политику Армении;
  • реализация гуманитарной миссии вне зависимости от отношений с Ереваном;
  • судьба Нагорного Карабаха как единственное условие изменения этих подходов.

«События 2020 года и сохраняющиеся угрозы в отношении Арцаха стали для меня поворотным моментом, о чем я всегда заявлял открыто и последовательно. Начиная с этого времени все мои действия продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа», — заключил бывший госминистр.

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Вид на горы Нагорного Карабаха
Варданян — предприниматель и инвестор. Forbes оценивал его состояние по итогам 2021 года в $1 млрд, он был 116-м в рейтинге богатейших российских миллиардеров.

Во время боевых действий в НРК в 2020 году бизнесмен обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении конфликта. Осенью 2022-го он отказался от российского гражданства, уехал в Нагорный Карабах и возглавил там правительство. Варданян покинул этот пост в феврале 2023 года. Он остался жить в Степанкарте.

После военной операции Азербайджана в Карабахе, по итогам которой республика прекратила свое существование, предпринимателя задержали при попытке выехать в Армению. Ему вменили незаконное пересечение азербайджанской границы, финансирование терроризма, создание и участие в деятельности незаконных вооруженных формирований. Сейчас он находится под арестом.

В конце июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате и передаче Карабаха Азербайджану. Он уточнил, что к этой войне привела зависимость Еревана от Москвы, а теперь для установления стабильности требуется изменение политического курса. В российском МИДе эти обвинения отвергали. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала высказывания Григоряна оскорбительными и уничижительными по отношению к армянам.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Армения Азербайджан Россия Нагорный Карабах Рубен Варданян Никол Пашинян
Рубен Варданян фото

Рубен Варданян

предприниматель, политик
25 мая 1968 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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