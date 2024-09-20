WSJ узнала, что в США не ожидают сделки Израиля и ХАМАС при Байдене

Израиль и ХАМАС вряд ли достигнут соглашения при президентстве Байдена, пишет WSJ со ссылкой на американских чиновников. Среди причин они называют «несговорчивость» боевиков и напряженность с Ливаном

Джо Байден (Фото: Anna Rose Layden / Getty Images)

Израиль и палестинское движение ХАМАС вряд ли достигнут соглашения до окончания срока полномочий президента США Джо Байдена, несмотря на продолжительные переговоры, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Никакой сделки не предвидится, — сказал один из источников издания. — Я не уверен, что оно когда-нибудь будет достигнуто».

Одним из самых больших препятствий на пути к соглашению было соотношение числа палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить в обмен на заложников. Проект сделки предполагал, что на первом этапе ХАМАС освободит женщин и пожилых людей, на втором — оставшихся заложников, включая военнослужащих. В плену у боевиков остается 101 заложник, взамен они рассчитывают вернуть более 1 тыс. заключенных.

Другая проблема заключается в несерьезном отношении ХАМАС к сделке, что «серьезно разочаровало участников переговоров», отмечает представитель администрации Байдена. Также на этой неделе после массовых взрывов техники в Ливане напряженность в отношениях Израиля и ливанского движения «Хезболла» достигла «точки кипения» и повысила вероятность тотальной войны, считают собеседники WSJ.

В результате настроение внутри администрации и на Ближнем Востоке «такое же мрачное, как и в предыдущие месяцы», отмечает издание. «Сейчас нет никаких шансов, что это [сделка] произойдет, — сказал источник. — Все находятся в выжидательном режиме до окончания выборов [президента США]. Результат определит, что может произойти при следующей администрации».

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сделка между Израилем и ХАМАС согласована на 90%. Он признавал ряд критических моментов, которые требовали дополнительных переговоров, в частности Филадельфийский коридор и обмен заложниками и заключенными. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот момент счел, что сторонам далеко до достижения договоренностей по сектору Газа.

В Ливане 17 и 18 сентября произошли массовые взрывы техники, в частности пейджеров и раций. Погибли десятки человек, ранения получили около 3 тыс. Жертвами в том числе стали члены «Хезболлы». Движение возложило ответственность за произошедшее на Израиль и пообещало «тяжелую расплату», власти еврейского государства не комментировали свою причастность к взрывам.

После начала войны между Израилем и ХАМАС «Хезболла» регулярно наносит «удары солидарности» по северным районам еврейского государства, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки. В начале июня в результате ракетных ударов произошли сильные лесные пожары в Израиле. После этого власти еврейского государства заявили о готовности «перейти от обороны к нападению».