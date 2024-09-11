Захарова предложила читать Конституцию после слов Эрдогана о Крыме
Российские регионы не являются предметом никаких переговоров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.
Так Захарова прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права. Он добавил, что желает завершения боевых действий и достижения справедливого и прочного мира на основе территориальной целостности.
«Российские регионы являются территорией Российской Федерации, читайте нашу Конституцию, и предметом никаких переговоров не являются», — сказала представитель российского МИДа. Она добавила, что Москва все время доводит свою позицию до Анкары и турецкие власти «в курсе», в чем она заключается.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Киев и страны Запада не признали итогов голосования и считают присоединение полуострова аннексией. Президент России Владимир Путин неоднократно называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.
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