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Военная операция на Украине ,  
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Захарова предложила читать Конституцию после слов Эрдогана о Крыме

Захарова: регионы России не являются предметом переговоров по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Российские регионы не являются предметом никаких переговоров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Так Захарова прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права. Он добавил, что желает завершения боевых действий и достижения справедливого и прочного мира на основе территориальной целостности.

«Российские регионы являются территорией Российской Федерации, читайте нашу Конституцию, и предметом никаких переговоров не являются», — сказала представитель российского МИДа. Она добавила, что Москва все время доводит свою позицию до Анкары и турецкие власти «в курсе», в чем она заключается.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Киев и страны Запада не признали итогов голосования и считают присоединение полуострова аннексией. Президент России Владимир Путин неоднократно называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.

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Мария Захарова переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Крым Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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