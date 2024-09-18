Путин пошутил об укреплении «советской власти» в Крыму

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Президент Владимир Путин во время видеосовещания с губернаторами обратился к главе Крыма Сергею Аксенову и пошутил, что тот укрепляет советскую власть на полуострове.

«Сергей Валерьевич, вы многое сделали для Крыма и, соответственно, для всей страны, укрепляя, как бы в шутку скажу, советскую власть в Крыму, укрепляя общероссийские начала», — сказал президент.

Он отметил, что в Крыму проживают особенные люди. «Крымчане, как показала практика последних лет, наша совместная новейшая история, крымчане — все-таки люди особой закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передаются верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество», — сказал Путин.

Сергей Аксенов руководит регионом с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России. 12 сентября местные депутаты единогласно переизбрали его главой Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Киев и страны Запада не признали итогов голосования и считают присоединение полуострова аннексией. Президент России Владимир Путин неоднократно называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.