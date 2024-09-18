Путин пошутил об укреплении «советской власти» в Крыму
Президент Владимир Путин во время видеосовещания с губернаторами обратился к главе Крыма Сергею Аксенову и пошутил, что тот укрепляет советскую власть на полуострове.
«Сергей Валерьевич, вы многое сделали для Крыма и, соответственно, для всей страны, укрепляя, как бы в шутку скажу, советскую власть в Крыму, укрепляя общероссийские начала», — сказал президент.
Он отметил, что в Крыму проживают особенные люди. «Крымчане, как показала практика последних лет, наша совместная новейшая история, крымчане — все-таки люди особой закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передаются верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество», — сказал Путин.
Сергей Аксенов руководит регионом с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России. 12 сентября местные депутаты единогласно переизбрали его главой Крыма.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Киев и страны Запада не признали итогов голосования и считают присоединение полуострова аннексией. Президент России Владимир Путин неоднократно называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.
Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева
Кадры стрельбы в офисе Wildberries
Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»
В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
Минфин считает правильным ввести налог для майнеров
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов