 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Сюжет
Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Возвращение Крыма в состав Украины — требование международного права, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита Крымской платформы.

Крымская платформа — мероприятие, созванное по инициативе Украины, на котором обсуждается стратегия будущего полуострова. В 2024 году встреча проходит 11 сентября.

«Мы искренне желаем, чтобы война завершилась справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — добавил он (цитата по Anadolu).

Глава государства отметил, что «аннексия Крыма», против которой Турция выступала изначально, «еще больше усугубила страдания».

«Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права», — сказал президент Турции.

Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Политика
Владимир Зеленский

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Киев и страны Запада не признали итогов голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.

Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Украина Крым Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Экс-главу МЧС Крыма отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий
Общество
Издательство отзовет учебники украинского языка из-за карты без Крыма
Общество
СОГАЗ объявила о расширении работы в Крыму и новых регионах России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за суткиПолитика, 15:58
Binance Labs инвестирует в Telegram-приложение Blum. Что это ему дастКрипто, 15:54
В Тульской области нашли сбитую ракету на фоне сообщений об атаке ВСУПолитика, 15:54
Экс-депутата Пономарева заочно приговорили к 10 годамПолитика, 15:47
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:46
Сбербанк не передал в госсистему 6 млн образцов биометрических данныхФинансы, 15:46
Аркадий Ротенберг покинул совет директоров КХЛСпорт, 15:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного праваПолитика, 15:30
Песков назвал военную операцию ответом на возможные удары вглубь РоссииПолитика, 15:25
«Каждый считал КВН своим»: как прошла церемония прощания с МасляковымОбщество, 15:19 
Бастрыкин поручил вновь изучить материалы дела о теракте в БесланеОбщество, 15:09
Маск исключил полеты американцев на Марс в случае победы ХаррисПолитика, 15:04
В Екатеринбурге один человек получил ранения при взрыве на стройкеОбщество, 15:04
В ЕС заявили о готовности обходиться без российского газаПолитика, 15:00