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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский призвал Трампа публично поделиться мирным планом по Украине

Зеленский призвал Трампа публично поделиться своей «формулой мира» по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский призвал экс-президента США публично представить свой мирный план, если у он вообще есть. Дональд Трамп неоднократно говорил, что он бы положил конец конфликту России и Украине, если бы был президентом США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа публично поделиться своим мирным планом, если у него такой есть. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN после выступления на Генассамблее ООН.

Он отметил, что если идея Трампа состоит в том, чтобы «забрать часть нашей территории и отдать [президенту России Владимиру] Путину», то это никакая не «формула мира».

Свою собственную «формулу мира» Зеленский впервые представил в ноябре 2022 года на саммите G20. Она состоит из десяти пунктов, в их числе: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и фиксация окончания конфликта. Россия исключает переговоры на ее основе.

17 сентября в эфире NBC Дональд Трамп, говоря о своем плане мирного разрешения конфликта России и Украины, заявил, что он бы предложил заключить «честную сделку для всех». «Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе», — сказал он. По словам Трампа, заключение соглашения позволило бы украинским властям избежать жертв и «сохранить страну».

Трамп неоднократно заявлял, что сможет решить конфликт на Украине в случае переизбрания на пост президента. «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. <...>. Мы заключим сделку в течение 24 часов», — говорил он в феврале. Кремль в ответ заявил, что «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона».

16 ноября 2022 года Трамп объявил об участии в президентских выборах в США в 2024 году. Он остается фаворитом на выдвижение в президенты от республиканцев. В начале сентября опрос The Wall Street Journal показал, что его готовы поддержать на праймериз 59% избирателей. Как и на прошлых выборах, конкуренцию ему составит действующий президент США Джо Байден.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Владимир Зеленский мирный план Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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