Говард Баффет предостерег американцев от усталости от Украины

Сын миллиардера Уоррена Баффета, чей фонд после начала конфликта пожертвовал Украине сотни миллионов долларов, предостерег американцев от усталости от Украины и призвал удвоить поддержку. Россия осуждает военную помощь Киеву

Говард Баффет (Фото: Юрий Коваленко / Reuters)

Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет, сын миллиардера Уоррена Баффета, призвал продолжать финансовую поддержку Киева, передает Reuters.

Как пишет агентство, фонд Баффета после начала российской спецоперации пожертвовал Украине сотни миллионов долларов, а сам бизнесмен несколько раз посещал республику. Теперь он решил «усилить свою собственную поддержку Украины, чтобы подать пример».

Баффет назвал президентскую кампанию в США одной из возможных причин, по которым общественный интерес к конфликту на Украине может упасть. Он заявил, что мысли об усталости от Украины показывают, что союзникам Киева следует удвоить свою поддержку.

«Это сложная борьба, но я думаю, что она идет к тому, чтобы позволить войне затянуться, а это огромная ошибка. Я думаю, что США и Европа должны сделать еще один большой шаг и помочь Украине выиграть эту войну и положить ей конец», — заявил Баффет-младший.

Как отмечает Reuters, к концу этого года объем поддержки из фонда 68-летнего бизнесмена Украине достигнет примерно $500 млн.

С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны оказывают Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил только военной помощи почти на $44 млрд, а в августе Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на помощь Украине на 2024 год.

На фоне рекордных трат некоторые западные политики и СМИ начали говорить об опасности «усталости от Украины». О том, что власти США фиксируют рост числа конгрессменов, критикующих помощь этой стране, 18 сентября заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Спустя сутки спикер палаты представителей США Кевин Маккарти (республиканец) заявил, что не сможет гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования и будет требовать при встрече отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

Москва осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.