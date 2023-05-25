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Война санкций ,  
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Reuters назвал основные направления экспорта золота из России

Reuters: Арабские эмираты и Китай стали основными странами для экспорта золота из России
Основными покупателями российского золота в 2022 году стали Арабские эмираты, Китай и Турция, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные документы
Золото GOLD $1 977,3 -0,14%
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) стали ключевым центром торговли российским золотом после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни, полученные от коммерческого поставщика.

По данным агентства, в 2022 году ОАЭ импортировали 75,7 т российского золота на сумму $4,3 млрд. Для сравнения, в 2021 году Россия экспортировала в эту страну 1,3 т золота. Следующими по величине направлениями экспорта золота из России стали Китай и Турция, импортировавшие около 20 т каждая в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года, указывает Reuters. Поставки в Китай шли через Гонконг, отмечает агентство.

Всего, согласно данным, на которые ссылается Reuters, за этот период Россия экспортировала 116,3 т золота, а на эти три страны приходилось 99,8% экспорта драгоценного металла. Агентство отмечает, что не может оценить, какая часть от добытого в России золота была экспортирована.

Комитет по золотым слиткам правительства ОАЭ заявил, что в стране действуют механизмы против незаконных товаров, отмывания денег и организаций, находящихся под санкциями, а также пообещал, что продолжит «торговать открыто и честно со своими международными партнерами в соответствии с международными нормами». Минфин Турции на запрос Reuters не ответил, а МИД Китая заявил, что сотрудничество страны с Россией «не должно подвергаться срыву или принуждению со стороны какой-либо третьей стороны».

Федеральная таможенная служба (ФТС) прошлой весной приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок». В мае 2022 года замглавы ФТС Руслан Давыдов в интервью РБК говорил, что эти данные «подвержены волатильности» и некоторые аналитики «торопятся сделать скоропалительные глобальные выводы на их основе», а такжеговорил, что на фоне западных санкций показывать «все подряд не стоит». В марте 2023 года ФТС решила частично публикацию статистики.

В начале мая о том, что Россия продает золото через Арабские эмираты, Гонконг и Турцию писал Bloomberg со ссылкой на компанию ImportGenius. Как сообщало агентство, с марта по август 2022 года в эмираты экспортировали драгоценный металл на $500 млн, в Турцию — на сумму около $305 млн. Гонконская компания VPower Finance Security Ltd., которая занимается перевозкой денег и золота для крупных банков Китая, перевезла с марта по август 2022 российское золото на сумму $300 млн.

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В 2021 году, по оценке службы, крупнейшим покупателем российского золота была Великобритания, которая приобрела 266,1 т (88% от всего экспорта) на $15,4 млрд. После этого оно могло реэкспортироваться в разные страны, включая США и ЕС, но теперь такие сделки запрещены из-за санкций.
Также из-за санкций Россия больше не может отправлять золото на хранение в банки JPMorgan Chase & Co. и HSBC, а также воспользоваться услугами компаний Brink’s и Loomis, которые играют ведущую роль в перевозке драгоценных металлов. Все эти компании прекратили работать с Россией после начала спецоперации России на Украине.

Евросоюз запретил покупать российское золото в рамках шестого пакета санкций, утвержденного в июле 2022 года, еще раньше аналогичные запреты ввели США, Япония, Канада и Великобритания. 

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Золото ОАЭ Китай Турция санкции

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