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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее сегодня Развожаев сообщил, что силы ПВО отразили атаку дронов, а их обломки упали в населенных пунктах менее чем в 10 км от Севастополя. По уточненной информации, ПВО сбили ракеты
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

Российские силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь, написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь», — написал он, добавив, что сейчас в городе «все спокойно».

Ранее он сообщал, что ПВО сбили беспилотники, обломки которых упали в районе населенных пунктов Верхнесадовое и Кача. «Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава», — заявил он тогда.

До этого он говорил об использовании в районе акватории Севастопольской бухты табельных средств аэрозольной маскировки.

Верхнесадовое и Кача находятся менее чем в 10 км от Севастополя, Верхнесадовое — к северо-востоку от города, Кача — к северу, на черноморском побережье.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, после которого полуостров был присоединен к России. Украина и большинство других стран итоги голосования не признают; российские власти называют этот вопрос закрытым.

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С начала российской военной операции на Украине Крым регулярно подвергается обстрелам. В октябре 2022 года на полуострове был введен средний уровень реагирования, позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне. Глава Минобороны Сергей Шойгу обещал, что Россия будет наносить «незамедлительные удары по центрам принятия решений» на Украине в случае атак по российской территории, в том числе Крыму.

Ранее 20 сентября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что власти Крыма будут считать опубликованные видео с пролетающими ракетами или беспилотниками корректировкой работы авиации противника. По его словам, законопроекты о запрете публикации кадров с атаками дронов уже внесены как Советом Федерации, так и Госсоветом Крыма.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Севастополь Крым ракетный обстрел Михаил Развожаев Военная операция на Украине
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