Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Ранее сегодня Развожаев сообщил, что силы ПВО отразили атаку дронов, а их обломки упали в населенных пунктах менее чем в 10 км от Севастополя. По уточненной информации, ПВО сбили ракеты

Михаил Развожаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

Российские силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь, написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь», — написал он, добавив, что сейчас в городе «все спокойно».

Ранее он сообщал, что ПВО сбили беспилотники, обломки которых упали в районе населенных пунктов Верхнесадовое и Кача. «Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава», — заявил он тогда.

До этого он говорил об использовании в районе акватории Севастопольской бухты табельных средств аэрозольной маскировки.

Верхнесадовое и Кача находятся менее чем в 10 км от Севастополя, Верхнесадовое — к северо-востоку от города, Кача — к северу, на черноморском побережье.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, после которого полуостров был присоединен к России. Украина и большинство других стран итоги голосования не признают; российские власти называют этот вопрос закрытым.

С начала российской военной операции на Украине Крым регулярно подвергается обстрелам. В октябре 2022 года на полуострове был введен средний уровень реагирования, позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне. Глава Минобороны Сергей Шойгу обещал, что Россия будет наносить «незамедлительные удары по центрам принятия решений» на Украине в случае атак по российской территории, в том числе Крыму.

Ранее 20 сентября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что власти Крыма будут считать опубликованные видео с пролетающими ракетами или беспилотниками корректировкой работы авиации противника. По его словам, законопроекты о запрете публикации кадров с атаками дронов уже внесены как Советом Федерации, так и Госсоветом Крыма.