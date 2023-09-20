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Военная операция на Украине ,  
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Власти Крыма назвали публикацию видео с дронами пособничеством ВСУ

Советник Аксенова: публикацию видео с дронами расценят как пособничество ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: kryuchkovoleg / Telegram
Фото: kryuchkovoleg / Telegram

Власти Крыма будут считать опубликованные видео с пролетающими ракетами или беспилотниками корректировкой работы авиации противника, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Выложенные видео пролета ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации», — написал он.

До этого власти Крыма неоднократно призывали не публиковать в социальных сетях кадры объектов, атакованных украинскими беспилотниками и ракетами. В Совете Федерации уже подготовили законопроект о запрете публикации кадров с атаками дронов, сообщал в середине августа сенатор Андрей Клишас. По его словам, законом предлагается ввести штрафы до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет «в случае рецидива за распространение информации».

В разговоре с РБК Крючков уточнил, что соответствующие законопроекты уже внесены как Советом Федерации, так и Госсоветом Крыма. Он добавил, что у властей есть факты, «что выложенные пролеты в социальных сетях и фотографии и видео врагом уже были в Крыму использованы для корректировки ракетных ударов и ударов БПЛА».

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов. С октября 2022 года в Крыму действует средний уровень реагирования, позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне.

Ранее 20 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на город. До этого он сообщал об использовании в районе акватории Севастопольской бухты табельных средств аэрозольной маскировки.

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Теги
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