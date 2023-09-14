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Левую часть Крымского моста открыли для движения на 1 день раньше графика

Хуснуллин: левую часть Крымского моста для автомобилей открыли раньше графика
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Теракт на Крымском мосту
Фото: mkhusnullin / Telegram
Фото: mkhusnullin / Telegram

Движение по левой части Крымского моста для легковых автомобилей открыли с опережением сроков. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале.

«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше», — отметил он.

В ходе восстановительных работ был возведен временный рабочий мост, демонтировано поврежденное пролетное строение и надвинуто новое, уложен асфальт. Для нового пролета потребовалось 267 т металла, отметил Хуснуллин.

Однако остается задача полностью восстановить Крымский мост — рабочим предстоит заменить второе пролетное строение. Вице-премьер подчеркнул, что движение должны открыть к 1 ноября.

Ранее, 9 сентября, Хуснуллин анонсировал, что движение по автомобильной ветке Крымского моста запустят 15 сентября. Тогда он отметил, что «мост уже есть» и осталось положить асфальт, наладить освещение, расчертить разметку и установить барьерные ограждения.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. За происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника, сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК). Со слов Хуснуллина, «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению». По оценкам правительства, на восстановление моста необходимо было 1–1,3 млрд руб.

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Теги
Марат Хуснуллин Крымский мост легковые автомобили
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