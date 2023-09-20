Литва выделила Украине новый пакет военной помощи почти на €500 млн

Литва выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму около €500 млн, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, сообщается на сайте ведомства.

В пакет войдут системы подрыва, радары морского наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.

Анушаускас добавил, что с этого месяца в Литве будут ремонтировать танки Leopard, которые предназначены для Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивал, что европейские страны должны «компенсировать» Украине невозможность войти в блок НАТО. Он выступал за военную и политическую поддержку Киева, однако сам исключал присоединение страны к альянсу до окончания конфликта.

По данным на 22 июня 2023 года, сумма военной, гуманитарной финансовой помощи, которую Литва оказала Украине, достигла €1 млрд. Это составляет 1,42% от ВВП страны, уточнили в Министерстве экономики и инноваций страны.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки оружия Киеву приводят к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.