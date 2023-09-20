Журналистки «Важных историй» сообщили о слежке и угрозах

Фото: Matthias Bein / Global Look Press

За журналистками издания «Важные истории» (признано СМИ-иноагентом, с 2022-го его учредитель находится в списке нежелательных организаций), уехавшими в Прагу, ведется слежка, они получают угрозы, сообщило издание.

Угрозы журналисткам Алесе Мароховской и Ирине Долининой (обе внесены в список иноагентов в 2021 году) стали поступать через форму обратной связи на сайте издания в марте. В сообщениях упоминались адреса, по которым они проживали, а также подробности личной жизни журналисток.

19 сентября Долинина и Мароховская планировали улететь в Гетеборг на международную конференцию для журналистов-расследователей. 14 сентября поступило новое обращение с предупреждением: «Вы знаете, кому это передать: им нельзя ехать в Гетеборг. Даже на день. Их знают, где искать. Поверьте». На следующий день от того же отправителя пришло сообщение с деталями бронирования авиабилетов и гостиниц на имя журналисток.

Интернет-издание «Важные истории» было основано в 2020 году. Его организовали журналисты, занимающиеся расследованиями. В апреле 2021 года к главреду Роману Анину (признан иноагентом) приходили с обысками сотрудники ФСБ. В августе того же года юрлицо «Важных истории» IStories, Анина и некоторых журналистов редакции, в том числе Долинину и Мароховскую внесли в список иноагентов.

В начале марта прошлого года учредителя издания — латвийский фонд IStories fonds внесли в список нежелательных организаций.