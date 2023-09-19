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Эрдоган резко ответил журналистке на вопрос о преследовании активистов

Эрдоган резко ответил в интервью, отвечая на вопрос о журналистах в тюрьме
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Elif Sogut / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил журналистке PSB Амне Наваз, когда она спросила про журналистов — заключенных в стране, а также про пожизненный приговор бизнесмену и правозащитнику Османа Кавалу.

«Почему это вас так беспокоит? Турция — правовое государство. В правовом государстве такие решения принимает судебная власть. Если судебная власть приняла решение в этом направлении, то давайте уважать это решение судебной власти. Я не могу говорить от имени судебной власти. Этот человек, которого вы упомянули, был финансистом протестов», — сказал Эрдоган.

Наваз, извиняясь, перебила турецкого президента и сказала, что Европейский суд по правам человека не разделяет точку зрения Эрдогана.

Президент ответил журналистке, что у нее «нет права его перебивать». «Вы не будете меня перебивать и будете меня уважать. И вы будете уважать решения судебной власти», — сказал он.

Суд в Турции считает Османа Кавалу одним из организаторов неудавшейся попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. В апреле 2022 года суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению.

В постановлении ЕСПЧ по поводу заключения Кавалы говорилось, что у следствия не было достаточных доказательств в поддержку обвинений против него, а также, что принятые против него меры «преследовали скрытую цель, а именно заставить его замолчать в качестве активиста и правозащитника, чтобы отговорить других людей от участия в подобной деятельности и парализовать гражданское общество в стране».

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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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