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В Киеве заявили о неожиданно жесткой риторике Варшавы по запрету зерна

Вице-премьер: Украина не ожидала такой жесткой риторики Польши по запрету зерна
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев не ожидал такой жесткой риторики Варшавы по экспорту зерна, заявила вице-премьер Стефанишина. Она отметила, что Украина и Польша всегда конкурировали на рынке, но в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения

Украина не ожидала столь жесткой риторики Польши по зерну, заявил вице-премьер Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

«Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно: такая жесткая риторика польской стороны», — сказала она (цитата по «Страна.ua»).

Стефанишина отметила, что Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, однако в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения Варшавы. Она выразила надежду, что Брюссель и некоторые «отдельные столицы» поддержат позицию Киева.

В апреле Польша ввела запрет на ввоз в страну украинского зерна, объяснив это защитой местного сельскохозяйственного сектора. Аналогичные меры затем приняли и другие граничащие с Украиной европейские страны — Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Еврокомиссия одобрила эмбарго в мае.

15 сентября ЕК не стала продлевать запрет. Болгария еще до решения Еврокомиссии решила отменить эмбарго, Румыния решила увеличить объем транзита украинского зерна.

В то же время Венгрия, Польша и Словакия решили ввести эмбарго на украинское зерно в одностороннем порядке. Варшава предупреждала об таком сценарии до решения ЕК. Премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил, что Польша не позволит «завалить» себя украинским зерном. Киев в свою очередь обвинял Варшаву в создании препятствий для транзита зерна.

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С 16 сентября Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт украинского зерна, а также продуктов, полученных в результате переработки зерновых и семян, речь идет о жмыхе и рапсовых шротах, отрубях и пшеничной муке. При этом транзит украинской продукции не запрещается.

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Поговорим о зерне. Украина должна понять нашу позицию», — сказал он, отметив, что Варшава защищает собственную экономику одновременно с предоставлением Киеву помощи.

Зеленский призывал европейские страны не продлевать ограничения, пригрозив обратиться в арбитражные суды. Он назвал решение ЕК «примером подлинного единства и доверия между Украиной и Евросоюзом» и пообещал «цивилизованный ответ», если европейские страны будут нарушать закон.

Офис украинского президента отмечал, что Варшава — максимально близкий друг и партнер, отношения находятся в наивысшей точке, но есть и национальные интересы, в которых Киев занимает проукраинскую сторону, а там — пропольскую, это совершенно нормально. «Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — признавал советник главы аппарата президента Михаил Подоляк.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
зерно Украина Польша эмбарго
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