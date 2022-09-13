«Коммерсантъ» узнал, кто может стать новым послом США в России
Посольство США в России может впервые в истории возглавить женщина — кадровый дипломат Линн Трейси, с 2019 года занимающая пост посла в Армении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В начале сентября посол США в России Джон Салливан досрочно покинул свой пост в связи с тяжелой болезнью жены. До прибытия нового главы дипмиссии обязанности временного поверенного будет исполнять Элизабет Руд.
Как сказано на сайте посольства США в Армении, Линн Трейси — кадровый сотрудник дипломатической службы. До командировки в Ереван она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. С 2014 по 2017 год Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве (послом тогда был Джон Теффт). Ранее она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента (в 2012–2014 годах) и зампосла США в Туркменистане (в 2010–2011 годах). Имеет почетную награду за работу в качестве заместителя главы миссии в Москве, говорит по-русски.
В ответ на просьбу прокомментировать грядущее назначение в посольстве США в Москве «Коммерсанту» сказали: «Мы планируем скоро объявить (имя) нашего следующего посла, но на данный момент нам нечего сказать по этому поводу».
По подсчетам газеты The Washington Post, на начало сентября администрации президента Джо Байдена удалось добиться утверждения 109 кандидатов на должности послов, при этом 54 кандидатуры еще только ждут одобрения сената. Так, на должность посла США в Армении администрация президента Джо Байдена ранее номинировала замглавы американской миссии в Киеве Кристину Квин, однако ее еще не утвердили.
Госдеп США после отъезда Салливана из Москвы заявил, что сейчас крайне важно сохранять дипломатические контакты с Россией. Представитель ведомства объяснил, что отъезд посла стал частью рутинной дипломатической ротации и что кандидатура его преемника будет объявлена в ближайшее время.
В то же время журнал Foreign Policy писал со ссылкой на источники, что назначение нового посла может затянуться «из-за токсичного состояния» отношений между Москвой и Вашингтоном. Согласно процедуре назначения посла, выбранного президентом США кандидата сначала должен будет одобрить сенат, а затем российское правительство — дать согласие на прием нового посла по дипломатическому протоколу. По мнению собеседников издания, российская сторона вряд ли быстро одобрит назначение нового посла.