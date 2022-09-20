Турчак назвал Донбасс и «освобожденные» области Украины де-факто Россией

ДНР, ЛНР, а также контролируемые российскими военными территории Харьковской, Херсонской и Запорожской областей фактически уже часть России, заявил Андрей Турчак. По его словам, референдумы — это вопрос юридического статуса

Андрей Турчак (Фото: Global Look Press)

Референдум о присоединении Донбасса и других регионов, контролируемых Россией, давно назрел, нужно закрепить их статус юридически, считает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательно пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия», — цитирует Турчака пресс-служба партии в Telegram.

Ранее Турчак говорил, что было бы символично и правильно провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий» 4 ноября, в День народного единства.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Под контролем российских военных в данный момент находится Херсонская, а также часть Запорожской и Харьковской областей Украины. В регионах действуют военно-гражданские администрации (ВГА). Также, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, «полностью освобождена» ЛНР.

Днем 20 сентября стало известно, что референдумы в ДНР и ЛНР пройдут с 23 по 27 сентября.

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Киев, комментируя планы военно-гражданских администраций провести референдумы о вхождении в Россию, говорил, что их организация будет основанием для Украины выйти из переговоров об урегулировании конфликта с Россией. В начале сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за участие в референдумах украинцам будет грозить тюремный срок. «Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила она.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что проведение референдумов на территории Донбасса и других «освобожденных территорий» о вхождении в состав России необходимо для восстановления исторической справедливости.

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — считает Медведев.