Турчак назвал Донбасс и «освобожденные» области Украины де-факто Россией

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:26
В НАТО заявили, что альянс не воюет с Россией, поддерживая Украину Политика, 16:22
В Кремле запланировали заявление Путина по референдумам Политика, 16:16
Вы часто болеете без причины. Вот в чем может быть дело Pro, 16:12
Вратарь Федотов отозвал иск к отправившей его в армию призывной комиссии Спорт, 16:10
Торги юаневыми облигациями «Роснефти» начались без ажиотажного спроса Инвестиции, 16:07
КХЛ лишила выплат покинувшие лигу из-за операции на Украине клубы Спорт, 16:06
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 16:03
В РФС оценили наказание тренера украинцев после слов о «врагах» россиянах Спорт, 16:02
Центробанк: около 60% нелегальных финопераций проходят в криптовалютах Крипто, 15:56
No One, 12 Storeez, LIMÉ, Ecco и другие: 17 коллекций нового сезона Стиль, 15:55
Лукашенко поручил создать «абсолютно откровенную» концепцию безопасности Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:51
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Турчак назвал Донбасс и «освобожденные» области Украины де-факто Россией

ДНР, ЛНР, а также контролируемые российскими военными территории Харьковской, Херсонской и Запорожской областей фактически уже часть России, заявил Андрей Турчак. По его словам, референдумы — это вопрос юридического статуса
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Global Look Press)

Референдум о присоединении Донбасса и других регионов, контролируемых Россией, давно назрел, нужно закрепить их статус юридически, считает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательно пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия», — цитирует Турчака пресс-служба партии в Telegram.

Ранее Турчак говорил, что было бы символично и правильно провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий» 4 ноября, в День народного единства.

ДНР и ЛНР назначили на эту неделю референдумы о присоединении к России
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Под контролем российских военных в данный момент находится Херсонская, а также часть Запорожской и Харьковской областей Украины. В регионах действуют военно-гражданские администрации (ВГА). Также, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, «полностью освобождена» ЛНР.

Днем 20 сентября стало известно, что референдумы в ДНР и ЛНР пройдут с 23 по 27 сентября.

В Мелитополе начался съезд по поводу референдума о присоединении к России
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО
Статьи
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Keyence Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования

Киев, комментируя планы военно-гражданских администраций провести референдумы о вхождении в Россию, говорил, что их организация будет основанием для Украины выйти из переговоров об урегулировании конфликта с Россией. В начале сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за участие в референдумах украинцам будет грозить тюремный срок. «Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила она.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что проведение референдумов на территории Донбасса и других «освобожденных территорий» о вхождении в состав России необходимо для восстановления исторической справедливости.

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — считает Медведев.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Андрей Турчак Единая Россия ДНР ЛНР Харьковская область Херсонская область Запорожская область Референдум
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Сальдо объявил о решении провести референдум о присоединении к России
Политика
В ДНР предложили провести электронное голосование на референдуме
Политика
В Херсоне анонсировали заявление по референдуму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter