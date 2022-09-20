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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский поговорил с Эрдоганом на фоне объявлений о референдумах

Разговор состоялся после того, как ДНР, ЛНР и подконтрольные России территории Херсонской и Запорожской областей объявили о датах проведения референдумов о вхождении в РФ
Фото: Давид Мджинаришвили / Reuters
Фото: Давид Мджинаришвили / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обсудили текущие вопросы безопасности», — написал Зеленский в «Твиттере». Подробностей он не привел.

ДНР и ЛНР назначили на эту неделю референдумы о присоединении к России
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

20 сентября власти ДНР, ЛНР, а также находящихся под контролем российской армии частей Херсонской и Запорожской областей объявили, что референдумы о вхождении в Россию состоятся 23–27 сентября.

Накануне Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить конфликт на Украине, а Киеву следует достичь понимания с Москвой, чтобы боевые действия прекратились.

Эрдоган сказал, что провел с Путиным переговоры в Узбекистане в рамках саммита ШОС, во время которых понял его стремление. Он указал, что стороны конфликта достигли соглашений об обмене пленными, прорабатывается вопрос вывода сельскохозяйственной продукции на рынки. «Это, конечно, хорошие события, но Украина должна быть в одном понимании с Россией», — подчеркнул президент Турции интервью телеканалу PBS.

Путин 16 сентября на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы прекратить конфликт на Украине как можно скорее, однако Украина от переговоров отказывается.

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Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине «как можно быстрее»
Политика


«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявляет об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путем. Как они говорят, на поле боя. Но, тем не менее, мы вас будем держать в курсе того, что там происходит», — сказал Путин.

За время спецоперации на Украине в Киеве сменили позицию по переговорам с Россией. Если в начале операции Зеленский и его окружение заявляли о готовности к переговорам и провели несколько встреч с российской делегацией, то позже позиция украинского руководства изменилась. Так, 18 августа Зеленский заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом по завершении вооруженного конфликта возможны только при условии вывода российских сил с «оккупированной» территории Украины. Об этом президент Украины заявил по итогам встречи с Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

11 сентября Зеленский заявил, что Украина не готова вести переговоры с Россией. «Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть», — сказал Зеленский в интервью CNN.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский переговоры
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