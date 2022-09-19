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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил о попытке ВСУ прорваться в Кременную

ВСУ попытались прорваться в Кременную в ЛНР накануне вечером, но союзные войска отбили ее, сообщил Денис Пушилин
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Украинские силы предприняли попытку прорыва в городе Кременная в ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили», — сказал он.

Комментируя ситуацию на передовой, Пушилин сообщил, что в целом на донецком и горловском направлениях она «стабилизирована». Самым сложным остается направление Красного Лимана (ДНР), однако союзные силы удерживают позиции, отметил он. В районе Диброво и Щурово (оба расположены в Лиманском районе ДНР) идут контратаки со стороны ВСУ, но союзные силы «достаточно уверенно» удерживают позиции, заверил глава ДНР.

В ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики
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Фото:Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency

Город Кременная находится в Северодонецком районе на западе Луганской области. Минобороны России отчиталось о взятии Кременной под контроль российских военных и сил ЛНР в апреле. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что вся территория Луганской области Украины оказалась под контролем ЛНР.

В конце августа российское военное командование стало сообщать о попытках наступления ВСУ по некоторым направлениям, в том числе на востоке Украины. 14 сентября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что сообщения Киева о переходе Кременной под контроль украинских сил не соответствуют действительности.

Он также заявлял, что утверждения о том, что ВСУ достигают успехов на территории ЛНР, являются ложью.

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15 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ попытались перейти в наступление по всей линии фронта в республике. «Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — пояснял он. Пасечник подчеркнул, что союзные войска гарантируют безопасность границ ЛНР.

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Украина ЛНР ДНР Денис Пушилин
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