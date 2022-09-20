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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне анонсировали заявление по референдуму

С инициативой о «немедленном» проведении референдумов о вхождении в состав России ранее выступили власти ДНР и ЛНР. Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов сообщил, что сегодня будет сделано заявление, «которое ждут все»

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Власти Херсонской области сделают заявление по вопросу референдума о вхождении в состав России во вторник, 20 сентября. Об этом в своем телеграм-канале заявил замглавы областной ВГА Кирилл Стремоусов.

По его словам, жители региона часто спрашивают, поддерживает ли ВГА инициативу ДНР и ЛНР о «немедленном» проведении референдума о вхождении в состав России.

«Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту [возможности проведения референдума на территории Херсонской области], которое на самом деле ждут все», — сказал замглавы областной ВГА.

Ранее в этот день Стремоусов заявил «РИА Новости», что все попытки украинских войск наступать в направлении Херсонской области терпят крах, а ВСУ несут тяжелые потери.

В ДНР вслед за ЛНР предложили провести референдум о вхождении в Россию
Политика
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику и народному совету (парламенту) с инициативой «немедленно» провести референдум о признании субъектом России. В тот же день Общественная палата ДНР подготовила аналогичное обращение к главе ДНР Денису Пушилину и народному совету республики.

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Прогнозы

В начале сентября источники РБК, близкие к администрации президента России, рассказали, что в Кремле рассчитывают на проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее говорил, что было бы символично и правильно провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий» 4 ноября, в День народного единства. По его утверждению, местные жители к этому готовы.

Референдумы о независимости в ДНР и ЛНР состоялись в мае 2014 года. Они последовали за сменой власти на Украине, присоединением Крыма к России и началом боевых действий в Донбассе, в частности за «антитеррористической операцией» Киева, которую президент России Владимир Путин впоследствии называл «карательной» и нацеленной против жителей востока страны, не поддерживавших «государственный переворот» на Украине.

В этом году 21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а также заключила соглашение о дружбе и взаимопомощи с ними. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями Москва называла «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны, защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине.

За время спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область, части Запорожской и Харьковской областей, а также, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, «освободили» ЛНР. Власти подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей также выступали за проведение референдумов. Пророссийские власти Харьковской области в июле говорили, что пока не готовы к этому.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Херсонская область Референдум Военная операция на Украине
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