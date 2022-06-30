Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной «по указанию Путина»

Россия и Украина обменяли пленных военнослужащих по формуле 144 на 144, обмен состоялся 29 июня по указанию президента Владимира Путина, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков журналистам.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Конашенков. все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил он.

Почти все освобожденные военнопленные ранены, в том числе тяжело.

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