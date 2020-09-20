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Политика ,  
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США направят подкрепления в Сирию после инцидента с российскими военными

Шесть БМП и несколько радарных комплексов усилят контингент США на северо-востоке страны. В NYT сообщили, что переброска подкреплений связана с недавним столкновением российского и американского патрулей
Фото:Делиль Сулейман / Agence France-Presse / Getty Images
Фото: Делиль Сулейман / Agence France-Presse / Getty Images

Соединенные Штаты перебросят на северо-восток Сирии боевые машины пехоты Bradley для усиления своего контингента. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель военной операции «Непоколебимая решимость» полковник Уэйн Маротто.

«Коалиция продолжает поддерживать наших партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ (организация запрещена в России — РБК). Размещение машин Bradley на северо-востоке Сирии обеспечит защиту коалиционных сил», — написал он.

По данным Би-би-си, шесть бронеавтомобилей и около сотни военнослужащих армии США будут переброшены в связи с участившимися инцидентами между американскими и российскими военными, которые патрулируют эту часть Сирии.

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Фото:syria.mil.ru

Издание со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) капитана Билла Урбана сообщает, что вместе с Bradley в ближневосточную страну направят также РЛС Sentinel. Кроме того, будет усилена частота воздушных патрулей над местом дислокации американских военных.

The New York Times со ссылкой на двух анонимных представителей власти США пишет, что отправка подкреплений в Сирию является ответом на ДТП с участием американской и российской военных машин в конце августа.

Собеседники газеты отметили, что столкновения между военнослужащими двух стран на автодорогах Сирии участились. Источники NYT обвинили русских военных в нарушении достигнутых странами соглашений.

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США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии
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Фото:Azad Lashkari / Reuters

Инцидент в Сирии произошел 26 августа. Машина российского патруля врезалась во внедорожник американцев, в результате чего четверо служащих армии США получили травмы, в том числе сотрясения мозга. В Вашингтоне назвали инцидент провокацией и обвинили в ней Москву.

В Минобороны заявили, что два американских бронеавтомобиля преследовали колонну российского патруля и пытались блокировать им проезд. В ведомстве отметили, что маршрут патрулирования были заранее согласован с США.

Автор
Михаил Котляр
США Сирия Россия
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США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии
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Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии
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