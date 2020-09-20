США направят подкрепления в Сирию после инцидента с российскими военными

Шесть БМП и несколько радарных комплексов усилят контингент США на северо-востоке страны. В NYT сообщили, что переброска подкреплений связана с недавним столкновением российского и американского патрулей

Фото: Делиль Сулейман / Agence France-Presse / Getty Images

Соединенные Штаты перебросят на северо-восток Сирии боевые машины пехоты Bradley для усиления своего контингента. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель военной операции «Непоколебимая решимость» полковник Уэйн Маротто.

«Коалиция продолжает поддерживать наших партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ (организация запрещена в России — РБК). Размещение машин Bradley на северо-востоке Сирии обеспечит защиту коалиционных сил», — написал он.

По данным Би-би-си, шесть бронеавтомобилей и около сотни военнослужащих армии США будут переброшены в связи с участившимися инцидентами между американскими и российскими военными, которые патрулируют эту часть Сирии.

Издание со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) капитана Билла Урбана сообщает, что вместе с Bradley в ближневосточную страну направят также РЛС Sentinel. Кроме того, будет усилена частота воздушных патрулей над местом дислокации американских военных.