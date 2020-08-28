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Политика ,  
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Пентагон назвал неприемлемым поведение военных России из-за ДТП в Сирии

Российские военные действовали агрессивно и неприемлемо, когда ранили военнослужащих США в Сирии, нарушив договоренности о разрешении конфликтов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана, опубликованном на сайте Пентагона.

«Мы проинформировали русских, что их поведение было опасным и неприемлемым», — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь также отметил, что россияне действовали преднамеренно и провокационно.

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В Пентагоне указали, что оставляют за собой право «энергично защищать» собственных военных, если их безопасность подвергается риску.

Инцидент в Сирии произошел 25 августа, США и Россия обвинили в нем друг друга. Как передавал телеканал CNN, автомобиль российских военных врезался в американскую машину, из-за чего ее экипаж получил травмы. Часть произошедшего попала на запись, где видно, как российский бронетранспортер подрезает американский бронированный джип и блокирует его на трассе.

По версии Минобороны, российская колонна перед конфликтом двигалась в зоне контроля международной антитеррористической коалиции, заранее согласовав маршрут с американской стороной. Несмотря на это, патруль стали преследовать, а затем заблокировали бронеавтомобили США.

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Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот заявил, что ДТП спровоцировали российские силы. Он указал, что такие действия нарушают протоколы деконфликтинга, утвержденные между Россией и США в декабре 2019 года.

Источник CNN уточнял, что авария произошла в зоне, где действуют американские силы, а российская сторона была обязана прекратить военные операции.

Теги: Россия, Сирия, Пентагон, США
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