Пентагон назвал неприемлемым поведение военных России из-за ДТП в Сирии

Российские военные действовали агрессивно и неприемлемо, когда ранили военнослужащих США в Сирии, нарушив договоренности о разрешении конфликтов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана, опубликованном на сайте Пентагона.

«Мы проинформировали русских, что их поведение было опасным и неприемлемым», — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь также отметил, что россияне действовали преднамеренно и провокационно.

В Пентагоне указали, что оставляют за собой право «энергично защищать» собственных военных, если их безопасность подвергается риску.