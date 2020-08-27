Минобороны раскрыло детали инцидента между военными России и США в Сирии

Два американских бронеавтомобиля MRAP преследовали российский патруль в Сирии, проезд которого попытались заблокировать США. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии полковник Алексей Посунько на брифинге, передает «РИА Новости».

«В ходе патрулирования, после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиция колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP», — отметил он.

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