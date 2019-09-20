Мединский назвал неожиданностью новое дело против его подчиненного

Министр уточнил, что узнал об уголовном деле против замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Павла Мосолова «практически из СМИ»

Владимир Мединский (Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал арест заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, передает ТАСС.

«Для меня это полнейшая неожиданность, я об этих мероприятиях узнал практически из СМИ», — сказал он и уточнил, что не общался со следствием.

Мосолов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении выделенных из бюджета средств на ремонт Соловецкого монастыря. По словам его адвоката Сергея Скрехина, изначально Мосолов проходил свидетелем по аналогичному делу в отношении бывшего главы департамента Владимира Цветнова, Впоследствии бывшие чиновники «фактически стали фигурантами одного дела», уточнял юрист.

Цветнова заподозрили в хищении бюджетных средств по пяти эпизодам. При обыске у него изъяли 25 млн руб. и дорогостоящие украшения, которые, как утверждал Следственный комитет», «им не могли быть приобретены на законные доходы». Цветнов, который сейчас возглавляет Центр сохранения объектов культурного наследия в ФАУ «РосКапСтрой» (подконтрольный Минстрою России), также находится под арестом.