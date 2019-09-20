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Мединский назвал неожиданностью новое дело против его подчиненного
Министр уточнил, что узнал об уголовном деле против замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Павла Мосолова «практически из СМИ»
Владимир Мединский (Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал арест заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, передает ТАСС.

«Для меня это полнейшая неожиданность, я об этих мероприятиях узнал практически из СМИ», — сказал он и уточнил, что не общался со следствием.

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Замглавы департамента Минкультуры задержали по обвинению в мошенничестве

Мосолов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении выделенных из бюджета средств на ремонт Соловецкого монастыря. По словам его адвоката Сергея Скрехина, изначально Мосолов проходил свидетелем по аналогичному делу в отношении бывшего главы департамента Владимира Цветнова, Впоследствии бывшие чиновники «фактически стали фигурантами одного дела», уточнял юрист.

Цветнова заподозрили в хищении бюджетных средств по пяти эпизодам. При обыске у него изъяли 25 млн руб. и дорогостоящие украшения, которые, как утверждал Следственный комитет», «им не могли быть приобретены на законные доходы». Цветнов, который сейчас возглавляет Центр сохранения объектов культурного наследия в ФАУ «РосКапСтрой» (подконтрольный Минстрою России), также находится под арестом.

Ранее объектом уголовного преследования становился другой подчиненный Мединского — Григорий Пирумов, который занимал пост замминистра культуры.

Пирумова осудили за особо крупное мошенничество при восстановлении объектов культурного наследия в ряде регионов. В октябре 2017 года из семи фигурантов этого дела трое получили условные сроки; еще четверо, в том числе и Пирумов, — реальные сроки, равные тому времени, которое они провели под арестом на стадии следствия. Однако этот приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд увеличил срок его наказания. В апреле экс-замминистра культуры предъявили новое обвинение — в организации преступного сообщества. В августе Пирумову изменили меру пресечения на домашний арест.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Мединский, уголовное дело, Минкультуры
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