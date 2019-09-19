Суд в Москве арестовал чиновника Минкультуры по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал чиновника Минкультуры по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал до 12 ноября заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры России Павла Мосолова. Об этом РБК заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мосолов был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, чиновник обвиняется в хищении более 20 млн руб., выделенных на ремонт Соловецкого монастыря.

Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова. Кроме того, по делу о хищении бюджетных средств проходят бизнесмен Татьяна Магдеева и экс-гендиректор ООО «Сфера» Сергей Семиков.

По словам представителя СК, уголовное дело было возбуждено по пяти эпизодам хищения бюджетных средств. Во время обысков у Цветнова нашли 25 млн руб. и дорогостоящие ювелирные украшения.