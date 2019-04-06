Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Прежде экс-чиновника подозревали в хищении средств, которые предназначались на строительство фондохранилища для Эрмитажа. Суммой ущерба следствие называло 856 млн руб. Сам Пирумов свою вину отрицал

Бывшему замминистру культуры Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Федор Куприянов.

«Вчера было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем. — РБК)», — сказал он. Остальных деталей об этом деле он не раскрыл. Прежде о новых обвинениях Пирумову ТАСС рассказал неназванный источник.

РБК Куприянов в свою очередь заявил, что не будет отрицать эту информацию. Но и комментировать ее он тоже отказался.

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