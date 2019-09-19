Замглавы департамента Минкультуры задержали по обвинению в мошенничестве

В четверг Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова. Ранее суд уже арестовал экс-главу того же департамента

Павел Мосолов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство об аресте заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова. Об этом РБК сообщила официальный представитель суда Юнона Царева.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что Мосолов задержан и ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ТАСС, дело в отношении Мосолова связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.

«Мой подзащитный являлся свидетелем по уголовному делу в отношении [бывшего заместителя министра культуры] Григория Пирумова и давал показания в октябре прошлого года. После соединения старого и нового дел они фактически стали фигурантами одного дела», — сообщил ТАСС адвокат Мосолова Сергей Скрехин.

Сегодня же Басманный суд арестовал до 12 ноября по аналогичному обвинению бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.

Кроме того, по словам Царевой, сегодня суд также рассмотрит ходатайство об аресте бизнесменов Сергея Семикова и Татьяны Магдеевой.