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Замглавы департамента Минкультуры задержали по обвинению в мошенничестве
В четверг Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова. Ранее суд уже арестовал экс-главу того же департамента
Павел Мосолов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство об аресте заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова. Об этом РБК сообщила официальный представитель суда Юнона Царева.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что Мосолов задержан и ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ТАСС, дело в отношении Мосолова связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.

«Мой подзащитный являлся свидетелем по уголовному делу в отношении [бывшего заместителя министра культуры] Григория Пирумова и давал показания в октябре прошлого года. После соединения старого и нового дел они фактически стали фигурантами одного дела», — сообщил ТАСС адвокат Мосолова Сергей Скрехин.

Сегодня же Басманный суд арестовал до 12 ноября по аналогичному обвинению бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.

Кроме того, по словам Царевой, сегодня суд также рассмотрит ходатайство об аресте бизнесменов Сергея Семикова и Татьяны Магдеевой.

По словам представителя СК, во время проведения следственных действий у Цветнова изъяли 25 млн руб. и дорогостоящие украшения, «которые им не могли быть приобретены на законные доходы» (цитата по ТАСС). Он добавил, что уголовное дело было возбуждено по пяти эпизодам хищения бюджетных средств.

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Прокуратура, как передает агентство, выступила против помещения под стражу Цветнова и запросила для него домашний арест. Цветнов попросил избрать ему меру пресечения по месту жительства. «Ранее я таких вещей не совершал, а из Министерства культуры я уволился полтора года назад», — цитирует его слова агентство.

Цветнов сейчас возглавляет Центр сохранения объектов культурного наследия в ФАУ «РосКапСтрой» (подконтрольный Минстрою России).

Авторы: Любовь Порываева, Евгений Калюков
Теги: мошенничество, Министерство культуры, Москва, новости РБК
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