Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

Глава республики Сергей Аксенов объяснил, что это необходимо для формирования «новой команды»

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».

«Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — уточнил он. Согласно официальному административно-территориальному делению, в Крыму 11 городов республиканского подчинения и 14 районов.

Аксенов уточнил, что решение о проведении конкурсов на замену ушедшим чиновникам будут принимать избранные в единый день голосования 8 сентября депутаты. По итогам этих выборов в парламент республики вошли 60 членов «Единой России», десять депутатов ЛДПР и пять представителей КПРФ.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов, комментируя свое заявление об отставке, назвал это рядовой ситуацией. «Я также буду в нем [конкурсе] участвовать и представлю программу своей работы на следующие пять лет», — пояснил он «Крыминформ».