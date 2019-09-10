Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

На эту должность претендуют действующий глава региона Сергей Аксенов, первый секретарь Крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, передает ТАСС.

На эту должность предложены возглавляющий регион с 2014 года Сергей Аксенов, первый секретарь Крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.

В соответствии с региональным законом главу республики предстоит избрать в срок до 23 октября 2019 года. Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли 8 сентября в единый день голосования. По предварительным результатам «Единая Россия» получит 60 мандатов из 75, ЛДПР достанется десять мест, КПРФ — пять.

Ранее Евросоюз заявил, что не признает проведение выборов на полуострове, который считает аннексированным у Украины. В ЕС указали, что лица, победившие на выборах, не будут признаны Брюсселем в качестве представителей этих территорий. В МИД Украины также выразили протест в связи с проведением местных выборов в Крыму. По мнению ведомства, они нарушают Конституцию Украины, а также нормы международного права.