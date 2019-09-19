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Глава Ялты объяснил призыв Аксенова уволиться всем крымским мэрам

Мэр Ялты Алексей Челпанов прокомментировал предложение руководителя Крыма Сергея Аксенова сложить свои полномочия всем руководителям администраций городов и районов республики, назвав это рядовой ситуацией. Об этом сообщило издание «Новости крыма».

«Заявление мной действительно написано, но это обычная рядовая ситуация, связанная с прошедшими выборами в местные советы», — сообщил Челпанов, добавив, что аналогичные заявления подали все крымские мэры. По его словам, вскоре будет проведен новый конкурс на должности ушедших чиновников. «Я также буду в нем [конкурсе] участвовать и представлю программу своей работы на следующие пять лет», — заявил он.

Ранее стало известно, что по предложению главы Крыма Сергея Аксенова все главы городов и районов Крыма подали заявления об отставке. Руководитель республики связал это решению «с необходимостью формирования новой команды». По его словам, решение о проведении конкурсов на замену ушедшим главам будут принимать избранные на выборах 8 сентября депутаты. По результатам прошедшего голосования, в парламент республики вошли 60 единороссов, десять депутатов ЛДПР и пять представителей КПРФ.

После состоявшихся выборов президент Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма: Аксенова, первого секретаря местного отделения КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павел Шперов. Выборы главы республики состоятся 20 сентября.

Теги: Сергей Аксенов, Крым, перестановки
Материалы по теме
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
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