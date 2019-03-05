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Лукашенко заявил об истерике Москвы из-за сотрудничества Минска с Западом
Белоруссия сталкивается с негативной реакцией России, когда речь заходит о сотрудничестве с европейскими странами, сказал Лукашенко. Но сама Москва не поддерживает с Минском «нормальные экономические отношения», считает он
Александр Лукашенко (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Сотрудничество Минска с западными странами вызывает необоснованную негативную реакцию у некоторых российских политиков, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое мнение он высказал на совещании, посвященном сотрудничеству с европейскими организациями и участию Белоруссии в соответствующих интеграционных структурах, передает БелТА.

«Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?» — заявил Лукашенко, отметив, что сама Москва «очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО».

Из-за своего географического положения Белоруссия вовлечена сразу во множество процессов, напомнил президент. «Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий — в центре Европы», — сказал он.

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Президент Белоруссии также упрекнул Москву в отсутствии нормальных экономических отношений с Минском. «Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли, как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС, свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?» — возмутился президент.

По словам Лукашенко, сейчас Минск успешно налаживает сотрудничество с Евросоюзом, который стал вторым крупнейшим партнером Белоруссии. «Растут инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты. Минувший год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — рассказал он.

Однако окончательно лед в отношениях с ЕС не растаял, так как Брюссель, несмотря на улучшения отношений с Республикой Беларусь, все же продлил действие некоторых ограничительных мер, пожаловался Лукашенко. «Торгуется с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия», — посетовал он.

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Это не первый раз, когда Лукашенко публично критикует Москву за отношение к Белоруссии.

«Вы не знаете проблем, которыми живет Беларусь. Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», — заявил Лукашенко в ходе пресс-конференции с участием российских СМИ 1 марта. По его словам, Белоруссия недавно выплатила кредит, взятый у Сбербанка под 9%, из-за того, что банк отказался реструктуризовать заем. В то же время для других стран Москва предлагает меньшие ставки, рассказал Лукашенко.

Говоря о задолженности Минска в январе 2019 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал, что объем кредитной поддержки Минска превышает $6,5 млрд, не считая связанный кредит на строительство белорусской АЭС. «Причем мы не требуем, конечно, возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — заметил премьер (цитата по ТАСС).

Лукашенко также указывал на отсутствие прогресса в евразийской интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Россией, Казахстаном и другими странами объединения. «Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», — говорил белорусский лидер.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Белоруссия, международные отношения, Александр Лукашенко
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