Лукашенко заявил об истерике Москвы из-за сотрудничества Минска с Западом

Белоруссия сталкивается с негативной реакцией России, когда речь заходит о сотрудничестве с европейскими странами, сказал Лукашенко. Но сама Москва не поддерживает с Минском «нормальные экономические отношения», считает он

Александр Лукашенко (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Сотрудничество Минска с западными странами вызывает необоснованную негативную реакцию у некоторых российских политиков, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое мнение он высказал на совещании, посвященном сотрудничеству с европейскими организациями и участию Белоруссии в соответствующих интеграционных структурах, передает БелТА.

«Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?» — заявил Лукашенко, отметив, что сама Москва «очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО».

Из-за своего географического положения Белоруссия вовлечена сразу во множество процессов, напомнил президент. «Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий — в центре Европы», — сказал он.

Президент Белоруссии также упрекнул Москву в отсутствии нормальных экономических отношений с Минском. «Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли, как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС, свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?» — возмутился президент.