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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии

Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Она назвала смертную казнь жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием и заявила, что эта мера нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое закреплено во Всеобщей декларации прав человека.

Применение смертной казни противоречит международным обязательствам Минска, добавила Косьянчич. Она напомнила, что Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяется эта мера.

Заявление ЕС стало ответом на казнь Александра Жильникова, которого признали виновным в убийстве трех человек. 13 июня адвокату сообщили, что его подзащитного расстреляли.

Общество
В Белоруссии казнили убийцу трех человек

Как отмечает портал TUT.by, первый в 2019 году смертный приговор в Белоруссии вынесли жителю Бобруйска Александру Осиповичу — в январе его приговорили к расстрелу за убийство двух девушек.

По данным правозащитников из Amnesty International, в прошлом году в Белоруссии к смертной казни приговорили по меньшей мере четырех человек.

 

Теги: Евросоюз, Белоруссия, смертная казнь
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